Минприроды поручили проработать выделение денег регионам на борьбу с мусором

ТАСС, 19 июня. Правительство России поручило Минприроды подготовить предложения о выделении в этом году регионам средств на мероприятия по обращению с бытовыми отходами. Об этом в пресс-службе правительства сообщили общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Минприроды России в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология" подготовить предложения о выделении субъектам РФ бюджетных ассигнований на мероприятия по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2019 году", - говорится в поручении правительства по итогам совещания у вице-премьера Алексея Гордеева.

Кроме того, Гордеев поручил ускорить подготовку нормативной базы для работы Российского экологического оператора, который является головной компанией отрасли по обращению с бытовыми отходами.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).