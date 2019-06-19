Татарстан проведет в июле туры для СМИ и турагентств из Китая

ПЕКИН, 19 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Правительство Татарстана проведет в июле этого года ознакомительные туры для сотрудников туристических агентств и ведущих СМИ Китая для стимулирования роста туристического потока из КНР. Об этом в ходе презентации Visit Russia в Российском культурном центре в Пекине заявил ТАСС председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов.

"В июле у нас будут туры для туристических агентств и журналистов для провинций Фуцзянь и Чжэцзян (Восточный Китай)", - рассказал он. "В процессе продвижения Татарстана мы очень большое внимание уделяем имиджу региона: мы привозим большое количество рекламной и информационной продукции, организовываем туры из регионов Китая, большие пресс-туры и круизы для ведущих СМИ страны", - пояснил Иванов.

"В настоящее время иностранный турпоток в Татарстан составляет 170 тыс. человек в год, из которых 18 тыс. являются гражданами КНР", - указал он. "На сегодняшний день поток китайских туристов в Татарстан растет примерно на 30% в год. Абсолютная цифра в настоящее время не очень большая, если сравнивать ее с показателями Москвы и Санкт-Петербурга, но динамика хорошая. По этой причине мы стараемся поддержать этот рост и продолжаем искать новых партнеров и продукты на этом рынке", - подчеркнул Иванов.

Имидж Казани

"Для нас важно построение имиджа Казани и Татарстана на китайском рынке. Мы хотим, чтобы Татарстан здесь воспринимали в качестве интересной точки на карте России, которую обязательно нужно посетить при поездке в РФ", - продолжил он. По его словам, положительным фактором для роста турпотока стало участие региона в проведении чемпионата мира по футболу, а также открытие генерального консульства КНР в Казани. "Все сыграло роль в комплексе, однако еще одним важным фактором стала наша активная работа по продвижению", - объяснил Иванов.

"На проходящей сейчас в китайской столице международной выставке Beijing International Tourism Expo (BITE) мы представили продукт "Москва - Казань - Санкт-Петербург", а также ознакомили посетителей экспозиции с концепцией Казани как самого фотогеничного города России. Насколько мы понимаем, те туристы, которые приезжают в Казань, отмечают в первую очередь именно это", - рассказал глава госкомитета. "В Казани очень красивая и необычная архитектура, есть и многие другие интересные объекты. Планируем и дальше продвигать эту идею", - пояснил он.

По его словам, основным партнером региона на китайском рынке является компания China International Travel Service (CITS). "Мы также находимся в постоянном контакте с Utour и Ctrip, то есть с крупнейшими операторами по вывозу туристов в Россию", - указал Иванов. "Чудо за один день редко случается, как правило, это результат последовательной, системной и очень долгой работы. По этой причине, двигаясь по этому пути, мы сейчас имеем такие цифры", - резюмировал собеседник агентства.