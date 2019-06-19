В Ингушетии до конца 2020 года введут систему электронных рецептов

МАГАС, 19 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии в рамках нацпроекта "Здравоохранение" введут в регионе системы электронных рецептов, лабораторных исследований, телемедицинских консультаций, сообщила ТАСС в среду министр здравоохранения республики Зарема Льянова.

"В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в систему здравоохранения республики будут внедрены программные комплексы. До конца 2020 года появится система электронных рецептов: лечащий врач при назначении лечения будет все данные вносить в электронный реестр, автоматически рецепты будут отправляться в аптеку, при предъявлении больным документа, удостоверяющего личность, ему выдадут лекарство. Также это сократит случаи использования поддельных и недействительных рецептов", - сказала Льянова.

По ее словам, вся система здравоохранения региона будет покрыта Единой государственной информационной системой (ЕГИС), которая и состоит из программных комплексов, внедряемых в региональный Минздрав.

"Также мы внедрим лабораторно-информационную систему, то есть результаты анализов, которые делают в медучреждениях региона, будут автоматически привязываться к электронной медицинской карте. Это значит, что пациент, не выходя из дома, может открыть свою медкарту на портале Госуслуг и узнать результаты анализов, которые он сдал, помимо этого результаты будут отправляться на его электронную почту. Такую же возможность даст центральный архив медицинских изображений - все результаты аппаратов УЗИ, МРТ, КТ, ангиограф, рентген, все эти изображения будут также привязаны к электронной медкарте пациента", - добавила министр.

Льянова отметила, что внедрение новых информационных систем значительно сократит пациентам время ожидания при получении медпомощи и облегчит работу самим медикам. Одним из таких комплексов станет внедрение модуля дежурно-диспетчерской службы.

"Когда человек вызывает скорую помощь, на Яндекс-картах будет отображаться движение кареты. У врачей "скорой" будут планшетные компьютеры, куда в карту вызова сразу будет вноситься анамнез, история болезни, госпитализации, которая автоматически будет уходить в медучреждение, куда его везут. Тогда, по прибытии пациента, врачам понадобится меньше времени для оказания помощи, и это минимизирует рутинную бумажную работу", - сказала министр.

Министерство провело работу для создания отдельных разделов, в которые входят тяжелые заболевания и пациенты, требующие пристального внимания.

"Отдельно будет внедрен регистр онкобольных, сердечно-сосудистых заболеваний, третье направление - это акушерство, гинекология и неонатология. Именно эти три направления будут выделены в отдельные подразделы в этой информационной системе для того, чтобы профильные врачи могли внимательно следить за изменениями в их состоянии и верно подбирать методику лечения", - сказала Льянова.

В рамках ЕГИС во всех медучреждениях региона появятся и возможности телемедицинских консультаций.

"Также мы внедрим систему телемедицинских консультаций, теперь они будут не только федеральными, но и региональными, чтобы врачи, не тратя время, могли провести консилиум или совместно определить лечение в спорных и сложных случаях, посоветоваться с врачами других специализаций и т. д.", - уточнила министр.

Финансирование и сроки

Реализовать основную массу мероприятий по информатизации системы здравоохранения Ингушетии, региональный Минздрав намерен до конца 2022 года.

"К 2022 году в Ингушетии должно быть завершено внедрение всех программных комплексов ЕГИС, соответствующей требованиям Минздрава России, и подключение к ним всех медицинских организаций региона. А уже к 2024 году планируется подключить к системе все ФАПы республики. До конца 2020 года уже будет внедрена система электронных рецептов", - сказала Льянова.

Региону на реализацию проекта из федерального бюджета будет выделено более 460 млн рублей.

"Для реализации данного проекта из федерального бюджета предусмотрена субсидия в размере более 460 млн рублей, из них в 2019 году регион получит более 86 млн, в 2020 году республике будет выделено более 292 млн рублей и в 2021 году - более 81 млн рублей", - добавила министр.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.