Власти Австрии восстановили позолоту на памятнике советским солдатам в Вене

ВЕНА, 19 июня. /ТАСС/. Австрийские власти восстановили позолоту мемориальной надписи на памятнике советским солдатам на площади Шварценбергплац в Вене, которая была стерта в результате многочисленных актов вандализма. Об этом сообщили в среду в посольстве РФ в Австрии.

"Австрийские власти восстановили позолоту мемориальной надписи на центральном памятнике советскому воину-освободителю на Шварценбергплац в Вене. Последствия преступных актов вандализма весной текущего года ликвидированы, само следствие продолжается", - отметили в посольстве.

Весной памятник дважды подвергался осквернению. 25 апреля вандалы залили фасад монумента черной краской. 8 мая неизвестные залили красной краской постамент перед памятником. В начале апреля полиция Вены установила две камеры видеонаблюдения для обеспечения безопасности и предотвращения актов вандализма в отношении памятника. В итоге полиция смогла заснять вандала и в конце мая распространила фотографии преступника с целью его поимки.

Монумент советским солдатам на площади Шварценбергплац в центре Вены неоднократно подвергался осквернению вандалами в течение нескольких лет. Неизвестные заливали его фасад краской. Посольство России каждый раз направляло в МИД Австрии ноту протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц, а также недопущению подобных инцидентов впредь.