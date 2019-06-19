Дапкунайте и Парфенов озвучили спектакль для приложения "Мобильный художественный театр"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Студия Михаила Зыгаря "История будущего" представила приложение "Мобильный художественный театр" с записями аудиоспектаклей. Сейчас доступны "Мастер и Маргарита" и "1000 шагов с Кириллом Серебренниковым".

"Мы стараемся сделать театр доступным, мы думаем, что при помощи нашего приложения "Мобильный художественный театр" более широкая аудитория сможет смотреть и слушать театральные постановки. Это не обычный театр, а более современный, оптовый: он состоит из аудиоспектаклей, записанных специально под конкретное городское пространство. Сценой для спектаклей, которые мы планируем выпускать каждый месяц, выступает, с одной стороны, городское пространство, с другой - воображение слушателей", - сообщил в среду на пресс-конференции художественный руководитель проекта Зыгарь.

По сюжету современной трактовки романа Булгакова герои действуют в условиях XXI века, иностранные агенты устраивают переполох в Москве, блогеры осуждают религиозный роман. Слушатели спектакля "пройдутся" по Патриаршим прудам.

Мастера и Маргариту озвучили Юрий Колокольников и Александра Ребенок, Воланда - Ингеборга Дапкунайте, Берлиоза - Леонид Парфенов. За Степу Лиходеева говорит Павел Деревянко, за Ивана Бездомного - Василий Буткевич. Пользователи услышат также Ксению Собчак, Андрея Малахова, Евгения Стычкина, Алексея Венедиктова.

Слушатель "1000 шагов с Кириллом Серебренниковым" сможет узнать о допущенных судом двухчасовых прогулках режиссера, когда он был под домашним арестом. Следующей премьерой станет спектакль "Свинарка и пастух". "Это будет мюзикл по мотивам фильма Ивана Пырьева с Ян Гэ и Одином Байроном в главных ролях свинарки и пастуха и с Чулпан Хаматовой в роли гида, который будет водить влюбленных", - поделился худрук проекта.

Он также добавил, что компания планирует представить приложение на иностранных языках. "Мы надеемся, что этот культурный сервис довольно скоро станет доступен широкой аудитории, это не элитарный продукт, а сервис, который позволит в буквальном смысле ходить в театр", - отметил Зыгарь.