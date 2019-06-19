Власти Тверской области откроют семь МФЦ в районах в 2019-2021 годах

ТАСС, 19 июня. Правительство Тверской области планирует открыть семь многофункциональных центров (МФЦ) в муниципальных образованиях региона до 2021 года, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе областного правительства.

"В ближайшие три года планируется открыть центры в семи муниципальных образованиях, где сейчас их нет, например, в Фировском, Сосновском районах. Еще два дополнительных филиала уже в 2019 году создадут в Московском и Пролетарском районах Твери. По поручению губернатора Игоря Рудени будут сформированы мобильные бригады МФЦ для выездов в отдаленные села", - сказал собеседник агентства.

Как отмечается на сайте правительства, власти также намерены расширить перечень услуг МФЦ - добавить возможность оплачивать квитанции за коммунальные услуги, записаться на прием к врачу, для сельхозпроизводителей предусмотреть подачу заявления на получение субсидий. "Необходимо дополнительно развивать наши филиалы, чтобы получение услуг было не только доступным, но и удобным, а также полезным для каждого жителя Тверской области", - цитирует пресс-служба Руденю.

Кроме того, для повышения компетенций сотрудников МФЦ в регионе в 2019 году намерены открыть центры обучения. "Первый появится на базе Андреапольского филиала, в котором обучающие семинары для сотрудников из близлежащих районов пройдут в сентябре этого года. Затем подобные центры будут созданы в Твери и в Вышнем Волочке", - уточняется в сообщении.

Сейчас в Тверской области услуги МФЦ доступны более чем 90% жителей. В регионе функционирует 33 филиала и 91 подразделение МФЦ.