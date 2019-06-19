Путин направил приветствие участникам Форума социальных инноваций регионов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Форума социальных инноваций регионов, который открылся в среду в Москве. Телеграмма размещена на сайте Кремля.

"Подчеркну, развитие здравоохранения, образования, поддержка семьи, улучшение демографической ситуации - наш национальный приоритет. Вместе мы должны сделать все необходимое, чтобы социальная сфера соответствовала потребностям общества, скорости происходящих в мире перемен", - говорится в сообщении.

Путин призвал внедрять передовые решения и подходы, "которые позволят ответить на запросы каждого человека, каждой конкретной семьи". Подобные проекты уже реализуются в ряде регионов и муниципалитетов, подчеркнул глава государства.

"Убежден, Россия может и должна стать примером успешного социального развития, потому что смыслом, сутью нашей политики является человек, создание лучших возможностей для семьи, роста ее благополучия и воспитания детей", - отметил президент.

III Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве с 19 по 21 июня. В его рамках запланировано более 60 открытых лекций, встреч, коуч-сессий и дискуссий. Российские и международные эксперты расскажут о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития.