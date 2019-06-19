Росгвардия начала проверку после информации об избиении подростка на акции 12 июня

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Росгвардия начала служебную проверку после информации в ряде СМИ о том, что на несанкционированной акции 12 июня в поддержу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в центре столицы сотрудники ведомства избили подростка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В настоящее время руководством Росгвардии начались и продолжаются проверочные мероприятия по факту изложенных публикаций в некоторых СМИ, где сообщалось о том, что сотрудник ведомства превысил полномочия в отношении несовершеннолетнего гражданина - участника несанкционированной акции", - сказал собеседник.

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил ТАСС, что планирует обратиться с жалобой к главе Росгвардии Виктору Золотову на действия сотрудников ведомства в ходе несанкционированной акции в поддержку Голунова. По его словам, поводом для жалобы стало избиение росгвардейцами несовершеннолетнего в ОВД "Алексеевский" в Москве, а также задержание онкобольного журналиста из Магнитогорска.

Первоначально инициаторы несанкционированной акции потребовали освобождения и справедливого расследования дела задержанного 6 июня журналиста Голунова. Однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело в отношении журналиста прекращено "в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления", сам Голунов был отпущен на свободу. Власти Москвы предупредили организаторов акции об ответственности за проведение несанкционированного мероприятия и призвали граждан в нем не участвовать.