Глава Минобрнауки Котюков призвал выпускников внимательно отнестись к выбору вуза

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Окончание школы в этом году отпразднуют более 660 тыс. человек, им необходимо отдохнуть после экзаменов и внимательно оценить свои силы при выборе университета и специальности. Такое мнение в среду выразил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"Самое главное, что сегодня нужно пожелать выпускникам школ, - это выдохнуть после сдачи экзаменов. У них очень непростой этап в жизни. Им сегодня нужно посмотреть на свои результаты, посмотреть на университеты, на те образовательные программы, которые можно выбрать", - сказал журналистам Котюков на полях Форума социальных инноваций регионов.

Министр также напомнил, что уже 20 июня в России стартует приемная кампания, абитуриенты имеют право подать документы в пять университетов, выбрать по три специальности в каждом университете. "Поэтому нужно оценить свои силы, посмотреть насколько интересны и перспективны образовательные программы, которые предлагаются, и сделать осознанный и правильный выбор", - отметил министр.

Выпускников с праздником поздравила и министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Остались позади волнения выпускных экзаменов, впереди - выпускные вечера и прощание со школой. На прекрасных балах всегда царит атмосфера гордости и радости учителей, провожающих вас во взрослую жизнь, есть место родительской слезе и важным словам, которые каждый из вас должен будет сказать друг другу", - приводит слова Васильевой пресс-служба министерства.

Она пожелала выпускникам быть настойчивыми на пути к своей цели, стремиться к высоким достижениям и профессионализму, "не размениваясь на сиюминутные желания".

Поздравления от ректоров

Также выпускников школ поздравили и ректоры российских крупнейших вузов. В рамках федеральной акции "Твой ход" они записали обращение к абитуриентам и рассказали о выдающихся выпускниках своих вузах, а также об их первых шагах к успеху. Видео размещены на сайте акции. Так, ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал о Михаиле Васильевиче Ломоносове.

"Московский университет создан человеком, который уже несколько веков показывает пример, что стремление к знаниям двигает мир", - сказал в видеоролике Садовничий, отметив, что и от самого абитуриента зависит, войдет ли его фамилия в историю вуза.

Акция продлится до 30 июня. Различные мероприятия помогут одиннадцатиклассникам определить профессиональные и личные цели, найти единомышленников. Информация о событиях собрана на сайте "Твой ход". Здесь также будут размещаться фото и видео с выпускных по всей стране. По специальному хештегу #ТВОЙХОД выпускники смогут рассказать о своих мечтах и планах на будущее.

Кроме того, в разных городах России состоится более 30 мотивационных встреч: о своем жизненном пути расскажут известные спортсмены, журналисты, блогеры, предприниматели, ученые, финалисты конкурса "Лидеры России". Они ответят на вопросы абитуриентов, дадут советы выпускникам как решиться на "важный шаг, не бояться перемен, искать мотивацию и вдохновение".