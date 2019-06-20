Главы регионов ждут на прямой линии с Путиным вопросы об экологии, транспорте и зарплатах

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Вопросы экологии, социальной сферы и развития транспорта будут заданы в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, считают опрошенные ТАСС главы российских регионов. Большинство руководителей провели анализ наиболее серьезных проблем и постарались их решить до дня прямого общения с народом: так, в Белгородской области занялись трудоустройством работников НПЗ, а глава Республики Крым обсуждает с Минтрансом РФ проблему ремонта вокзала в Симферополе, сообщили ТАСС представители региональных администраций.

Большинство глав регионов во время прямой линии будут находиться на рабочих местах, для многих из них нынешняя прямая линия не является первой, но далеко не всем приходилось ранее выходить на связь со студией. Впервые примут участие в программе 14 из 85 глав регионов, назначенных после сентябрьских выборов 2018 года. Двое из них - врио главы Липецкой области Игорь Артамонов и Республики Алтай Олег Хорохордин - будут находиться в это время в рабочих поездках в Москве.

Некоторые руководители, такие как глава Калининградской области Антон Алиханов, специально прервут ради трансляции свой отпуск. Главы регионов в этот день поручили своим подчиненным и заместителям также отложить поездки, чтобы оперативно среагировать на вопросы и поручения президента.

Вопросы экологии

Вопросы экологии - строительства экопарков, проблемы нелегальных свалок и уничтожения химического оружия - являются одними из наиболее актуальных, считают главы регионов. Так, из Архангельской области ожидается вопрос про создание в Ленском районе около границы с Республикой Коми экотехнопарка "Шиес" в районе железнодорожной станции Шиес. Жители региона выступают против реализации проекта, полагая, что он нанесет вред окружающей среде, и неоднократно проводили митинги.

"Глава региона Игорь Орлов 20 июня планирует быть на рабочем месте, в Архангельске. Во время прямой линии с Владимиром Путиным губернатор намерен следить за эфиром и будет готов ответить на вопросы главы государства, если они возникнут", - сказал ТАСС пресс-секретарь губернатора Артем Ботыгин.

Также вопросы, посвященные экологической безопасности, волнуют жителей Кировской области, где местные общественники выступают против создания на объекте по уничтожению химоружия "Марадыковский" предприятия по обработке и утилизации отходов I и II класса опасности. "Если будут вопросы по Кировской области, глава региона Игорь Васильев будет готов подключиться к эфиру. Предварительно губернатор провел совещания с заместителями правительства области по вопросам, которые могут быть заданы жителями региона", - рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Игорю Васильеву в прошлом году не довелось выйти на связь со студией, однако с поручениями по итогам прямых линий глава региона знаком. В 2017 году он стал одним из чиновников, получившим из рук президента одну из знаменитых "зеленых папок", в которые собирались жалобы и вопросы, поступившие перед программой. Тогда Путин поручил Васильеву обратить особое внимание на экологические вопросы - нелегальные карьеры и свалки, а также газификацию региона.

Социальная сфера и транспорт

Стоимость продуктов в отдаленных районах Дальнего Востока, транспортная доступность Крымского полуострова - второй блок вопросов, которые, по мнению руководителей регионов, будут заданы президенту.

Одним из двух российских губернаторов, которые, будучи на этом посту, видели все прямые линии, является глава Белгородской области Евгений Савченко, который руководит регионом более 25 лет. Как сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области, в этом году каждый случай, касающийся региона, Савченко возьмет под личный контроль. Власти региона в ожидании вопросов, касающихся социальной сферы, уже запустили процесс трудоустройства работников Белгородского нефтеперерабатывающего завода, которые обратились к президенту в связи с задолженностью по зарплате и простоем предприятия.

Вопросов социального характера ожидают и на Чукотке, которую в ходе предыдущих программ неоднократно упоминали при рассмотрении проблем Дальнего Востока в целом. "Губернатор Чукотки Роман Копин будет смотреть прямую линию президента Владимира Путина в рабочем кабинете. Ожидаем, что спектр вопросов будет следующим: транспортная доступность, интернет, стоимость продуктов. Возможно, будут какие-то частные вопросы", - рассказали ТАСС в правительстве региона.

Жителей Крымского полуострова также волнуют вопросы транспортной доступности. В прошлом году предпринимателям из Крыма удалось поучаствовать в прямой линии по видеосвязи. Они обратили внимание на проблему высоких цен, которая, как пояснил президент, будет решаться с открытием полноценного грузового движения по Крымскому мосту.

В этом году глава Крыма Сергей Аксенов еще за несколько дней до начала прямой линии с Владимиром Путиным сам нашел обращение к президенту и уже отреагировал на него. Школьник из Симферополя интересовался у президента, когда будет отремонтирован железнодорожный вокзал в Симферополе, а также спрашивал о возможности запуска по Крымскому мосту движения таких поездов как "Ласточка" и "Сапсан".

Аксенов ответил, что власти Крыма намерены обсудить с Министерством транспорта РФ вопрос ремонта вокзала. "Я буду смотреть прямую линию президента 100%, на рабочем месте, как и в прошлом году. Важно реагировать на те обращения к главе государства, которые можно решать на региональном уровне", - сообщил ТАСС глава республики.

О прямой линии

Специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" 20 июня 2019 года в 12:00 мск выйдет в эфир в 17-й раз. Она будет транслироваться в прямом эфире телеканалов "Первый", "Россия-1", "Россия-24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Как и в прошлом году, за ходом прямой линии будут следить по видеосвязи главы субъектов федерации, которым глава государства может задать интересующий его или жителей региона вопрос.