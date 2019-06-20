Москвичам упростили услугу получения разрешения на строительство

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Столичные власти модернизировали услугу получения разрешения на строительство на портале мэра и правительства Москвы, добавив функцию внесения изменений в документы. Об этом сообщается в четверг на сайте градоначальника.

Обновление услуги было проведено в связи с изменениями в федеральном законодательстве, согласно которым больше не требуется получать разрешение на индивидуальное жилищное строительство. Модернизация коснулась перечня необходимых для оформления разрешения на строительство документов. Теперь жителям столицы не требуется заключение экспертизы проектной документации в случае использования модифицированной проектной документации, а также договор поручительства банка за ненадлежащее исполнение застройщиком своих обязательств по договорам долевого участия и договор страхования гражданской ответственности застройщиков.

Кроме того, теперь пользователи могут внести изменения, связанные с технико-экономическими показателями объекта или данными о правообладателе земельного участка. Москвичам стали доступны соглашения и решения об установлении сервитут или публичного сервитута в качестве правоустанавливающих документов.

Нововведения также затронули раздел "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию". Согласно им, пользователям больше не нужен документ, подтверждающий соответствие построенного или реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и текстовые и графические описания местоположения границ охранной зоны.

Онлайн-сервисы "Оформление разрешения на строительство" и "Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" доступны на сайте мэра и правительства Москвы. Для получения разрешения пользователям необходимо предоставить необходимый перечень документов, с которым можно ознакомиться на портале.