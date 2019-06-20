На инфраструктуру участков для многодетных в Татарстане нужно 40 млрд рублей

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Объем финансирования, требуемый для обеспечения инфраструктурой всех участков для многодетных семей Татарстана, составляет порядка 40 млрд рублей. Об этом сообщила ТАСС заместитель руководителя пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Как сообщалось ранее, следственные органы СКР по республике организовали доследственную проверку по обращению, адресованную на прямую линию с президентом РФ об отсутствии в поселке "Подсолнухи", где живут многодетные семьи, дорог, сетей водоснабжения и газопровода.

"Вопросы обеспечения инфраструктурой земельных участков, выделенных многодетным семьям, решаются в рамках федеральных и республиканских инвестиционных программ. Совокупный объем финансирования, требуемый для обеспечения инфраструктурой всех участков в Татарстане, составляет порядка 40 млрд рублей", - сказала Галимова.

Она уточнила, что в Татарстане проживают 56465 многодетных семей, земельные участки получили 33 тыс. 233 семей. По словам Галимовой, вместе с оформлением земли, поэтапно идёт реализация инфраструктурных решений, из всего объема выделенных участков, грунтовой дорогой сегодня обеспечены свыше 22 тыс. объектов.

"Что касается ситуации с микрорайоном "Подсолнухи", с момента заселения семей выполнены работы по строительству дороги, соединяющей поселок и Набережные Челны, произведено строительство водопровода, есть электроснабжение. Решение вопроса по обеспечению дорожной инфраструктурой будет решаться по сложившейся практике, при совместной работе с федеральным центром, реализуя инвестиционные программы", - сказала Галимова.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" пройдет в четверг уже в 17-й раз.