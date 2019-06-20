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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Путин выразил недоумение из-за отсутствия водопровода в селе "богатой" Тюменской области

Жительница этого села рассказала президенту, что за водой приходится ездить в соседнюю деревню, где есть колонка

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин удивился сообщению жительницы села в Тюменской области о том, что в населенном пункте нет водопровода, отметив, что регион достаточно богат.

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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019. Онлайн

В ходе прямой линии жительница тюменского села пожаловалась на отсутствие водопровода. По ее словам, за водой жители ездят в соседнюю деревню, где есть колонка.

"Тюменская область, как субъект Федерации, самодостаточный регион, достаточно богатый регион. Очень странно <…> Это какое-то удаленное село?" - уточнил Путин.

Организаторы "Прямой линии с Владимиром Путиным" решили срочно направить в это село съемочную группу, чтобы на месте разобраться в проблеме и выйти в эфир позже.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТюменская область"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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