СК проверяет обращение к Путину о завышенном вдвое тарифе на вывоз мусора в Омской области

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку по обращению на прямую линию жителя Омска в связи с повышением вдвое тарифа на вывоз мусора. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК РФ по Омской области организовано проведение доследственной проверки по обращению жителя Омска, адресованному на прямую линию с президентом РФ, о необоснованном завышении тарифа по вывозу бытовых отходов из частного сектора поселка Старый Кировск", - сообщили в СК.

В обращении мужчина сообщил, что в квитанции об оплате коммунальных услуг по вывозу твердых бытовых отходов за апрель этого года была указана сумма в 133 рубля, а в квитанции за июнь - уже 266 рублей. В этой связи он считает сумму необоснованно завышенной. Кроме того, мужчина пожаловался на то, что мусор фактически не вывозится. "Следователи тщательно проверят изложенные в видеообращении к президенту РФ сведения по вывозу бытовых отходов и оплате этой услуги, дадут правовую оценку действиям организации - оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами на территории города", - отметили в СК.

В четверг вопрос по теме обращения с отходами задал Роман Дмитриев из Омской области. По его словам, в частном секторе, где он живет, мусор вывозится раз в месяц, как и до старта реформы. То есть ситуация не изменилась. При этом тариф на обращение с коммунальными отходами вырос с 90 рублей в месяц до 266 рублей.

Путин ответил, что такого происходить не должно, а описанная Дмитрием ситуация требует дополнительной проверки. Однако отчасти, по словам президента, рост тарифов на вывоз мусора неизбежен. "Никто раньше вообще не считал, сколько стоит вывоз мусора. Во-вторых, сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были свалки или полигоны, значит, приходится их [отходы] везти подальше. А это тоже деньги, нужно использовать транспорт, горючее, платить водителям и так далее. Нужно иметь хотя бы первичные деньги, чтобы система [обращения с отходами] начала работать", - сказал Путин. Президент добавил, что описанный в сюжете случай поручит проверить Федеральной антимонопольной службе.