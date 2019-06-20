Глава Мурманской области поручил проверить зарплаты северян после вопроса Путину

МУРМАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поручил провести проверки после того, как президенту РФ в четверг в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" медицинский работник из региона пожаловался на низкую зарплату в 20 тыс. рублей.

"Поручил провести проверку всех обращений с жалобами на зарплаты, это будет отдельная важная задача на контроле", - приводит пресс-служба регионального правительства слова Чибиса.

Как отметил Чибис в своем аккаунте в Instagram, во время одной из встреч с жителями к нему обращалась врач именно с такой жалобой. В ходе проверки выяснилось, что это была зарплата за неполный месяц, среднемесячная зарплата оказалась вдвое больше.

"Но, конечно, проблема с зарплатами и достойным уровнем жизни есть, и не только у врачей, область не выполняет требования указа президента по росту зарплат и врачей, и учителей, и других работников социальной отрасли", - добавил он.