Орловские власти выясняют, почему зарплата учителя вдвое меньше средней по региону

ОРЕЛ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Орловской области выясняют, почему учитель получает заработную плату вдвое меньше средней по региону, сообщила ТАСС начальник департамента образования области Татьяна Крымова. В ходе прямой линии была озвучена информация, что педагог получает 10 тыс. рублей.

"Проверка уже начата. Средняя зарплата педагога в Орловской области 24,8 тыс. рублей, минимальная равняется размеру минимального размера труда (МРОТ) - 11,2 тыс. рублей", - сказала она.

В том случае, если при расчете заработной платы она меньше МРОТ, то разница компенсируется. Крымова уточнила, что учителя сельских школ получают 25% надбавку к зарплате, плюс льготы по коммунальным платежам. Всего в Орловской области более 6,6 тыс. учителей.

Ранее СУ СК по Орловской области заявило о проведении доследственной проверки. Следователи дадут оценку должностным лицам, формирующим фонд оплаты труда педагогических работников в регионе, отметили в ведомстве.

В ходе прямой линии была озвучена информация, что учитель из Орла получает около 10 тыс. рублей, педагог из Тверской области пожаловалась на заработную плату в 15 тыс. рублей. Владимир Путин отметил, что подобные случаи - "это предмет для разбирательства" и напомнил, что (МРОТ) был доведен до прожиточного минимума - это более 11 тыс. рублей.