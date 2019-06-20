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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Путин хотел бы отдохнуть инкогнито, но понимает, что это невозможно

Президент добавил, что отдыхать придется так, как это возможно
' ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин хотел бы, чтобы у него была возможность отдыхать, как у простого человека, но он отдает себе отчет, что быть не узнанным невозможно. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы прямой линии.

"Я хочу, - сказал он, комментируя предложение одного из участников программы, хотел ли бы он, как герой фильма "Каникулы президента", проехаться по стране инкогнито. - Во-первых, я езжу по стране. Второе - я бы, действительно, хотел отдохнуть свободно и неузнаваемо, но я понимаю, что это нереалистично, это невозможно. Поэтому я исхожу из реалий жизненных".

Он заверил, что и дальше будет продолжать ездить по стране. "Ну а отдыхать придется так, как это возможно", - заключил он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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