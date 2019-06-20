СК начал доследственные проверки еще в двух регионах после прямой линии с Путиным

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России начал доследственные проверки еще в двух регионах по жалобам, прозвучавшим в ходе прямой линии с Владимиром Путиным.

Как сообщили журналистам в СК, в Забайкальском крае организовано проведение доследственной проверки по видеообращению жительницы Читы, матери ребенка-инвалида, в котором она заявила о бездействии чиновников при выделении жилья. По ее словам, с 2017 года семья ждет внеочередного получения квартиры. Кроме того, ее ребенку необходима реабилитация и обучение в специализированном учреждении.

"Следователями будут проводиться необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в СК.

В Оренбургской области следователи начали проверку по обращению жителей села Трудового Соль-Илецкого городского округа о том, что в их сельской школе не проводили ремонт около 50 лет. В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства и дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц, ответственных за непринятие должных мер по проведению капитального ремонта в школе.