Более 57 км велодорожек планируют создать в Петербурге к 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Велодорожки общей протяженностью свыше 57 км планируют создать в Санк-Петербурге к 2021 году. Об этом сообщила в четверг представитель Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения "Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга" Анна Леонова.

"С 2019 по 2021 год запланировано открытие более 57 км велодорожек в десяти районах Петербурга. Велодорожки создадут ряд новых маршрутов в спальные районы города, при этом соединят между собой часть существующих веломаршрутов", - сказала она, выступая на форуме SmartTRANSPORT - 2019, который проходит в Петербурге 19-21 июня.

По данным учреждения, основанным на опросах жителей, в 2018 году велосипед чаще использовался для активного отдыха - в 86% случаев, поездки на работу и учебу составили только 8%, еще 6% опрошенных ездили на велосипеде по делам. "Основными районами движения являются парки и местам рекреации", - отметила Леонова.

Она добавила, что при этом перспективными направлениями развития веломаршрутов граждане называют маршруты по направлению из спальных районов города в центр. "Велосипед рассматривается не как вид транспорта, а как средство спорта, отдыха и развлечения. Общей тенденции к росту интенсивности велосипедного движения не наблюдается. В 2018 году значительная доля велосипедного потока осуществлялась по тротуарам и пешеходным переходам, даже в случае наличия велосипедной дорожки на этих маршрутах", - заметила Леонова.

Сейчас в Санкт-Петербурге имеются 27 велосипедных маршрутов общей протяженностью 106,4 км. Для городских велосипедистов также доступны веломаршруты на 13 набережных, среди них набережные рек Фонтанки, Карповки, Петровской, Петроградской и Аптекарской. Ранее сообщалось, что правительство Санкт-Петербурга направит до 2021 года до 750 млн рублей в проектирование и обустройство новых веломаршрутов.