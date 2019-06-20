В Кировской области закупят 15 передвижных комплексов для медпомощи на селе

КИРОВ, 20 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют в 2019 году приобрести 15 мобильных диагностических комплексов, среди которых семь маммографов, шесть флюорографов, мобильный центр здоровья и мобильная стоматология. Кроме того, для повышения доступности первичной медпомощи для жителей отдаленных сел создадут три новых ФАПа, сообщил в четверг ТАСС первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов.

Ранее в четверг Владимир Путин во время прямой линии заявил, что доступность первичного звена здравоохранения сократилась в 17 регионах, в том числе в Кировской области.

"Сокращение фельдшерско-акушерских пунктов в Кировской области проходило с 2012 по 2016 годы. В настоящее время идет восстановление и строительство новых ФАПов, большая работа проводится по приближению медпомощи жителям села: в 2018 году установлено 12 новых модульных фельдшерских пунктов в 10 районах Кировской области. В 2019 году планируется строительство одного стационарного ФАПа, приобретение двух модульных ФАПов и 15-и мобильных диагностических комплексов", - отметил Курдюмов.

По данным Минздрава Кировской области, в регионе организована работа 520 фельдшерско-акушерских пунктов, 60 фельдшерских здравпунктов и 136 кабинетов врачей общей практики. "В последние два года активно открываются и ремонтируются поликлиники: открыты после ремонтов либо построены семь детских и две взрослых поликлиники, консультативно-диагностическое отделение Детского диагностического центра, детское стоматологическое отделение, три фельдшерско-акушерских пункта, врачебная амбулатория, две женские консультации, терапевтическое и офтальмологическое отделения, в том числе, в отдаленных районах Кировской области", - уточнили в министерстве. Кроме того, работает Единая служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации, за 2018 год вертолеты санавиации совершили 415 вылетов и эвакуировали в специализированные учреждения 442 человека.

Также каждую неделю в районы выезжают "Дружины здоровья", в состав которых входят медработники, волонтеры-медики и соцработники, они проводят подомовые обходы и первичный осмотр населения.

По данным областного Минздрава, в настоящее время первичная медико-санитарная помощь в Кировской области представлена 91-м поликлиническим подразделением, 32 из них находятся в областном центре.