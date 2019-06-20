Почти все покинувшие атакованный в Оманском заливе танкер моряки из РФ вернулись на судно

КРАСНОДАР, 20 июня. /ТАСС/. Большинство российских моряков, среди которых жители Новороссийска, Краснодара и Туапсе, эвакуированных с танкера, подвергшегося нападению в Оманском заливе, вернулись на судно и продолжат работу по контракту. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте Российского профессионального союза моряков.

Ранее сообщалось, что 12 моряков из России находились на борту одного из танкеров, атакованных в Оманском заливе, все они были эвакуированы на сушу, никто не пострадал. Планировалось, что их отправят на родину.

"Большинство российских моряков с танкера Front Altair вернулись на борт <...> Исключение составили старший помощник и два кадета, которые уже прибыли в Новороссийск", - говорится в сообщении.

В Черноморско-Азовской территориальной организации Российского профессионального союза моряков ТАСС добавили, что вернувшиеся на судно члены экипажа продолжат работать на нем по контракту.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за инцидент на Иран. Заявление Помпео поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг предъявляемые в адрес Тегерана обвинения.