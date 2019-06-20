"Вафельную" разметку нанесли на одном из самых загруженных перекрестков Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. "Вафельная" разметка, которую начали наносить на столичные перекрестки с 2015 года, появилась на одном из самых загруженных перекрестков Санкт-Петербурга, сообщила в четверг пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

"В Санкт-Петербурге на перекрестке Светлановского проезда и улицы Орбели впервые нанесли разметку 1.26 "вафельница" желтого цвета. Правительство города уделяет большое внимание вопросам повышения безопасности дорожного движения. Так, до 1 сентября 2019 года в городе будет нанесена желтая "вафельница" на перекрестках Пискаревский проезд - Полюстровский поезд. и Богатырский проезд - Коломяжский проезд. Данные перекрестки являются одними из самых напряженных в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нанесение разметки поможет повысить пропускную способность дорог. "Дорожная разметка 1.26 помогает автомобилисту визуально, не выезжая на перекресток, определить его границы, а дальше уже водитель должен самостоятельно спрогнозировать, сможет ли он продолжить движения в прямом направлении, чтобы не останавливаться на перекрестке и не создать помех для других участников дорожного движения", - уточнили в пресс-службе.

В 2017 году вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, которые официально закрепили "вафельную" диагональную разметку.