Власти Коми объяснили задержки с поставками лекарств проблемами при закупках

СЫКТЫВКАР, 20 июня. /ТАСС/. Проблемы с поставками лекарств для льготных категорий жителей Коми возникли из-за невозможности провести конкурсы и срывов поставок по уже заключенным контрактам. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве республики, комментируя ситуацию с лекарственным обеспечением, которая обсуждалась в четверг в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным".

Как заявил президент, только в семи субъектах России жизненно важные лекарства закупаются по полному списку, в остальных регионах список необходимых препаратов сокращается. Как дополнила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, проблемы в обеспечении льготными лекарственными препаратами наблюдаются в 30 российских регионах, где зафиксировано смещение сроков закупок, неправильное их проведение, а также неумение управлять запасами. В списке данных регионов значится и Коми.

"За истекший период 2019 года министерство организовало около 800 конкурсов, из них 186 процедур не состоялись в связи с отсутствием предложений от поставщиков", - сообщили ТАСС в Минздраве региона, пояснив, что, согласно действующей методике расчета, максимальная цена контракта часто складывается ниже рыночной. После несостоявшихся конкурсов цены контракта пересчитывались, заявки размещались повторно.

"Кроме того, в рамках уже заключенных контрактов поставщики неоднократно задерживали поставку лекарственных препаратов из-за их отсутствия на фармацевтическом рынке, а также из-за отсутствия возможности у производителя поставить лекарственные препараты в необходимом объеме и с требуемым сроком годности", - сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что принимаются все возможные меры для организации лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Эти вопросы находятся на контроле специалистов и решаются в индивидуальном порядке.