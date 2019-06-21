Около 7 тыс. журналистов будут работать на саммите G20 в Осаке

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 7 тыс. представителей СМИ будут освещать мероприятия в рамках предстоящего саммита "двадцатки", который пройдет с 28 по 29 июня в Осаке. Об этом в пятницу сообщил источник в МИД Японии.

"На саммит зарегистрированы около 7 тыс. журналистов", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Пресс-центр будет организован непосредственно в месте проведения саммита - в международном выставочном комплексе INTEX Osaka в портовой части города.

Саммит "двадцатки" будет уже 14-м в истории и первым, который организуют в Японии. Сам форум пройдет на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Как ожидается, безопасность во время саммита будут обеспечивать более 30 тыс. полицейских.