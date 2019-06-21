Минобрнауки запустило приложение для помощи абитуриентам в поступлении в вузы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минобрнауки России в рамках приемной кампании 2019 года запустило новую версию мобильного приложения "Поступай правильно". Сервис, в частности, содержит необходимую информацию о подаче заявления в вуз и справочник перспективных профессий, сообщил в пятницу ТАСС представитель пресс-службы министерства.

"В рамках приемной кампании в вузы страны Министерство науки и высшего образования Российской Федерации запустило обновленную версию мобильного приложения и веб-портала для абитуриентов "Поступай правильно", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в новой версии создан личный кабинет, который адаптирует контент портала под запросы пользователя за счет сохранения поисковых запросов, списка избранного, личных данных и баллов за Единый госэкзамен.

В новой версии также появился новый раздел "Инфоблок", который содержит необходимую информацию о подготовке к сдаче ЕГЭ, процессе поступления, справочник перспективных профессий по версии Минтруда и Роструда.

Также сервис содержит специальные карточки вуза. Благодаря им можно узнать стоимость проживания в общежитии, количество доступных мест для первого курса, а по геолокации можно быстро отыскать все учебные корпуса университета. "Портал… станет одной из основ функциональной компоненты суперсервиса "Поступление в вуз онлайн", который будет реализовываться ведомством в качестве сервиса на Едином портале государственных услуг", - добавил собеседник агентства.

О суперсервисах

Ранее в пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, что оформление документов для поступления во все российские вузы в режиме онлайн станет доступным для абитуриентов к концу 2024 года. Речь идет о внедрении комплекса цифровых госуслуг или так называемого суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". В рамках этой работы предполагается создание в России портала по сбору заявлений, учету промежуточных и фактических результатов приемной кампании для вуза, абитуриента и его родителей, сдаче вступительных испытаний и подачи апелляций в режиме онлайн.

Ранее в АНО "Цифровая экономика" отмечали, что пилотный проект по поступлению в вузы онлайн будет запущен в России в 2022 году.

Запуск в России суперсервисов предусмотрен нацпроектом "Цифровая экономика". Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут созданы суперсервисы.