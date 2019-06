CNN: в Бруклине сдают квартиру, в которой жил The Notorious B.I.G

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Квартира в Нью-Йорке, в которой родился и вырос один из самых известных американских рэперов Кристофер Уоллес (1972-1997), выступавший под творческим псевдонимом The Notorious B.I.G., сдается за $4 тыс. в месяц. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По ее данным, трехкомнатная квартира общей площадью 90,3 кв. м расположена в четырехэтажном жилом доме по адресу: 226 Сент-Джеймс Плейс, Бруклин. Сам рэпер называл свой отчий дом в песне Juicy "однокомнатной хибарой". Владельцы дома провели ремонт и превратили его в современную комфортабельную трехкомнатную квартиру с паркетным покрытием из твердых пород дерева.

Преобразился и сам дом, в котором рос The Notorious B.I.G. На его территории появились кладовка для велосипедов, садик и площадка для жарки барбекю. Всего этого в 1970-е годы там не было. Да и сам этот район Бруклина разительно изменился за минувшие годы, став одним из самых дорогих в Нью-Йорке. 21 мая, когда рэперу исполнилось бы 47 лет, районная управа Бруклина удовлетворила обращение Мемориального фонда Кристофера Уоллеса о присвоении его имени участку улицы Сент-Джеймс Плейс между Фултон-стрит и Гейтс-авеню.

Дебютный альбом The Notorious B.I.G. под названием Ready To Die, вышедший в сентябре 1994 года, имел огромный успех. Песня One More Chance из этого альбома стала "платиновой" за считанные недели. Второй сингл Juicy был включен в пятерку лучших композиций в стиле рэп хит-парада журнала "Биллборд". К концу того же года Ready To Die стал трижды "платиновым".

9 марта 1997 года The Notorious B.I.G. в возрасте 24 лет был убит в результате совершенного на него в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) покушения. Полиция рассматривала версию убийства в качестве акта возмездия за расправу над рэпером Тупаком Шакуром (1971-1996), считавшимся духовным лидером хип-хопа Западного побережья. Однако за недостаточностью улик дело было закрыто.