Лес горит на площади 80 га в Подмосковье на границе с Рязанской областью

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Лесной пожар в Луховицком городском округе Московской области на границе с Рязанской область охватил площадь в 80 га, сообщила в пятницу пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"19 июня (ранее о нем не сообщалось - прим. ТАСС) лесной пожар с территории Рязанской области перешел на земли лесного фонда Белоомутского участкового лесничества Луховицкого филиала ГКУ МО "Мособллес". По оперативной информации, по состоянию на 21 июня площадь пожара составляет примерно 80 га. Пожар расположен в труднодоступном болотистом месте, где использование тяжелой инженерной техники затруднено", - говорится в сообщении.

В комитете отметили, что пожар пока не представляет опасности для населенных пунктов и предприятий, а ситуация находится под контролем ведомства и главного управления МЧС России по Московской области.

К тушению огня привлекли вертолеты Ми-8 и самолеты Ил-76, они совокупно сбросили на очаг возгорания более 350 тонн воды. Сотрудники комитета сделали противопожарные разрывы на протяжении 2 км. Всего в тушении огня сейчас задействовано 30 единиц лесопожарной техники, участвуют 68 сотрудников МЧС, Министерства обороны России, комитета лесного хозяйства Московской области и других ведомств.

"В связи со сложной пожароопасной обстановкой <…> проводится авиационная разведка по определению возможных мест создания заградительных опорных полос с целью дальнейшего тушения путем проведения работ по пуску встречного пала", - процитировали в сообщении председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Ивана Советникова.

Ранее сообщалось, что с первой недели июня в столичном регионе установилась жаркая засушливая погода. В некоторые дни температура в Москве и Московской области превышала 30 градусов.