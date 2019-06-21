Минкультуры и Минпросвещения рекомендуют оставить школы искусств традиционно бесплатными

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ поддержало инициативу Минкультуры РФ по сохранению существующей модели финансирования детских школ искусств (ДШИ), согласно которой обучение в школах должно оставаться традиционно бесплатным. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Минпросвещения России впервые поддержало позицию Минкультуры России по сохранению существующей модели <...> - оба ведомства рекомендуют не переводить учащихся по программам предпрофессионального художественного образования детских школ искусств на систему персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). Такие сведения содержатся в документе с рекомендациями главам субъектов РФ, подписанном руководителями обоих ведомств", - говорится в сообщении.

ПФДО - новая схема финансирования дополнительного образования детей, предусматривающая закрепление за ребенком денежных средств для оплаты выбираемого дополнительного образования с последующей передачей средств в выбранную организацию. На каждого ребенка оформляется сертификат с уникальным номером, куда приходят деньги от государства, которыми можно расплатиться за дополнительные образовательные услуги. Схема действует в виде эксперимента в 42 регионах РФ.

Министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что предпрофессиональные программы в детских школах искусств - важная часть сложившейся уникальной отечественной системы трехуровневого художественного образования. "Нам важно сохранить эту классическую систему подготовки, которая позволяет отбирать, готовить и выпускать талантливых детей. Попросим глав регионов взять под контроль сохранение этих программ традиционно бесплатными для учащихся в полном объеме", - цитирует его пресс-служба.

В документе также отмечается, что развитие системы дополнительного образования детей - одна из приоритетных задач государственной политики в сфере образования. Увеличение числа обучающихся в таких учреждениях включено в число основных показателей нацпроектов "Образование" и "Культура".