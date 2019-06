"Лекарство" от стресса. Индийские эксперты рассказали о целебном эффекте йоги

РИШИКЕШ /ИНДИЯ/, 21 июня. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Занятия йогой помогают справиться с рядом заболеваний, стрессами, улучшают общее самочувствие и сон. Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в исследовательском институте йоги Patanjali Research Foundation в Харидваре в преддверии Дня йоги, который отмечается 21 июня.

"Йога не принадлежит ни к какой религии или культуре, она полезна для всех людей, независимо от страны, религии, цвета кожи. Медицина ведь предназначена для каждого пациента, точно так же йога - для всех!" - утверждает известный в Индии специалист по йоге и аюрведе, генеральный секретарь института Ачарья Балкришна.

"И это никакая не волшебная или черная магия. Никаких чудес! Йога - наука. И мы здесь исследуем, как она может помогать при лечении, например, внутреннего беспокойства, психосоматических расстройств… Болезней, вызываемых неправильным образом жизни", - добавил он.

Как утверждает Балкришна, в институте добились успехов в помощи при лечении гипертонии, ожирения, диабета. При этом он выразил обеспокоенность тем, что в мире йога стала коммерцией, бизнесом, часто ее преподают люди, не слишком компетентные в этой практике или ограничивают йогу только асанами (позами).

Исторически йога появилась для того, чтобы человек мог достичь больших духовных и ментальных возможностей. Древние йогины верили, что внутри человека есть некая особая энергия, которую можно направить на достижение высокой цели - освобождения от бесконечного колеса перерождений (индусы верят в реинкарнацию и бесконечность возвращений в бытие). И йогическая практика была изначально разработана для выделения и управления такой энергией.

Сейчас в Индии три основные части йоги - медитацию, дыхательные упражнения (пранаяма) и асаны (позы) - пытаются использовать не для того, чтобы освободиться от "оков бытия", а чтобы применять их терапевтический эффект.

"Лекарство" от стресса

"Мы изучаем физиологический эффект от йоги. Например, что происходит с вашим кровяным давлением при выполнении тех или иных поз-асан или дыхательных упражнений, что происходит с кровообращением и так далее", - рассказала директор Patanjali Research Foundation Ширли Теллес.

В институте проводились исследования, как йога влияет на людей, чья работа сопровождается стрессами, усталостью, умственным напряжением. "Выяснилось, что двухмесячные занятия всего по 45 минут ежедневно пять дней в неделю привели к тому, что работа IT-специалистов стала более продуктивной, они стали лучше спать, улучшилось общее физическое самочувствие. Вообще, такая практика полезна всем тем, кто связан со стрессами на работе - учителя, военные, журналисты", - рассказала Теллес. Она добавила, что институт по заказу Минобороны составил специальный курс занятий для военных летчиков.

По утверждению сотрудников Patanjali Research Foundation, феномен йоги в том, что занятия не требуют особого оборудования, можно заниматься везде, где комфортно. Кроме того, в Индии не хватает врачей, а йога-комплекс (наряду с аюрведой) исторически был "больницей для бедных", помогая тем, у кого нет доступа к дорогой медицине. Тем не менее, на "чудесные исцеления" рассчитывать не советуют.

Директор Patanjali Research Foundation раскритиковала появившиеся недавно на Западе новые "йоги". В частности, речь идет о шоколадной йоге, рок-н-ролл йоге, а также пивной и винной. "Я их не поддерживаю и призывала бы заниматься традиционной йогой. Но хочу прояснить свою точку зрения: лучше, если человек чем-то занимается. То есть, если у человека есть выбор, сидеть ли ему всю ночь в ночном клубе и напиваться алкоголем до бесчувствия или отправиться куда-то, пусть даже на эту пивную йогу, то пусть он лучше пойдет туда. Хотя и странно, что такое занятие называют йогой", - отметила Теллес.

Где медитировали The Beatles

"Столица йоги" Ришикеш стала знаменита, когда в 1968 году сюда приехала группа The Beatles. Они направились в ашрам (обитель мудрецов и отшельников в древней Индии, которая обычно располагалась в отдаленной местности - в горах или в лесу) к учителю Махариши Махеш Йоги, который открыл здесь ашрам для учеников, в том числе с Запада. Курс трансцендентальной медитации здесь проходили многие звезды рок-поколения: The Beatles в полном составе, Донован, Мерв Гриффин, Майк Лав из The Beach Boys, Дэвид Линч.

В настоящее время этот ашрам закрыт, но любой в городе подскажет вам, где находится "Ашрам Битлз". Махариши еще в 1970-е уехал из Индии из-за обвинений в финансовых махинациях и неуплате налогов. Хотя пройти в обитель можно за небольшую плату, чтобы полюбоваться развалинами помещений, в которых медитировали когда-то рок-звезды. Однако в городе и сегодня немало ашрамов, а также гостиниц и гестхаусов, где могут остановиться желающие приобщиться к древней практике.

"Меня зовут Николай, а его - Виктор", - встретились мне двое парней из Казани, которые специально прибыли в Ришикеш ко дню йоги. - Мы уже второй раз приезжаем в Ришикеш, но впервые на этот праздник". Николай и Виктор увлекаются рафтингом и горным туризмом, хотят проехать на велосипедах по гималайским предгорьям, но сначала намерены "позаниматься йогой и посмотреть, правда ли, что про нее рассказывают". Ребята отправляются на берег Ганга, где в эти дни на набережной или прямо на прибрежном песке собирается немало йогинов разного вида, школ и направлений.

"Чудеса бывают!"

Рядом у статуи бога Шивы - одного из трех верховных богов индуизма - верующие отправляют по воде Ганга подношения - "лодочки", сшитые из листьев, в которых уложены цветы, благовония и горящая лампадка. На краю города у воды живут паломники-шиваиты, которые практикуют "настоящую йогу".

Эти йогины отличаются от заезжих желающих приобщиться к асанам, они обитают отдельно, кормят бродящих по пляжу собак, предпочитают медитацию и верят в то, она творит чудеса: "Чудеса бывают! Ты просто не знаешь, какие чудеса могут творить боги!"

Медитируют "настоящие" на скале у Ганга, под руководством своего гуру, который держит в руках шиваитский трезубец. Во время медитации они подолгу молчат, иногда начинают петь шиваитские мантры и славят Шиву.