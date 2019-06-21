Дополнительные электрички и бесплатные автобусы запустят для гостей форума "Армия-2019"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Посетители Международного военно-технического форума "Армия-2019" смогут добраться до подмосковного парка "Патриот", в котором он будет проводиться, на дополнительных электропоездах и бесплатных автобусах. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Для удобного и комфортного передвижения гостей и участников Международного военно-технического форума "Армия-2019", который пройдет в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 25 по 30 июня, запустят дополнительные электропоезда и бесплатные автобусы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на электропоездах гости форума смогут доехать до станций "Голицыно", "Кубинка-1" или "Селятино" и далее добраться до площадки мероприятия на автобусах. Для удобства пассажиров на железнодорожных станциях будут установлены информационные баннеры и указатели.

До места проведения форума участники смогут доехать на 13 специальных автобусных маршрутах, проезд на которых будет бесплатным. В самый помещаемый день, 29 июня, на маршрутах будут курсировать около 140 автобусов.

Форум "Армия-2019" будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в прошлом году форум посетили более 1 млн человек.