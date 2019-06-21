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Медведев пошутил на тему жаркой погоды на конференции "Россия - Африка"

Премьер-министр отметил, что погода в Москве "похожа на африканскую"
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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления на экономической конференции "Россия - Африка" пошутил на тему жаркой погоды в Москве. 

Глава правительства отметил, что Африканский экспортно-импортный банк во второй раз проводит собрание акционеров за пределами Африки. Это мероприятие проходит в Москве в рамках конференции. 

"Нам особенно приятно принимать столь представительное мероприятие в Москве, мы постарались обеспечить его проведение и даже обеспечить погоду, которая похожа на африканскую", - с улыбкой сказал он, вспомнив о наступившей в Москве жаре.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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