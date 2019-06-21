Законопроект о геноме планируют внести в Госдуму до конца июня

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Законопроект о защите геномных данных россиян планируется внести на рассмотрение Госдумы до конца июня. К настоящему моменту документ полностью готов, сообщила в пятницу ТАСС руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Для того, чтобы защитить геном, в Российской Федерации разработан и, я надеюсь, до конца этого месяца будет внесен в Госдуму, законопроект, который приравнивает геном человека к персональным данным", - сказала Попова в кулуарах Второй международной конференции по вопросам биобезопасности.

По словам Поповой, таким образом Россия, наряду с защитой паспортных данных, выстраивает адекватную систему защиты против возможного неправомерного использования данных россиян. Глава Роспотребнадзора отметила, что сегодня геном становится предметом очень пристальных исследований, "которые позволяют редактировать и ген человека, и ген микроорганизмов, как для каких-то технологических целей, так и для целей гораздо более серьезных и далеко не всегда позитивных".

"Законопроект находится на площадке правительства РФ, он полностью доработан", - заключила главный санитарный врач России.