Роспотребнадзор: изучение генома в мире должно регулироваться кодексом добросовестности

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Научные исследования и эксперименты над геномом должны иметь наднациональное регулирование, возможно, стоит принять кодекс добросовестности для ученых, занятых этими разработками. Такое мнение ТАСС в кулуарах Второй международной конференции по вопросам биобезопасности выразила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Сегодня мы говорим и на площадке конференции ровно о том, что необходимо наднациональное регулирование, и наши китайские коллеги предлагают согласовать кодекс добросовестного отношения к такого рода исследованиям для ученых, которые этим занимаются. А коллеги из США и Великобритании предлагают обучать молодых ученых возможным рискам, связанными с технологиями двойного назначения, которые используются или разрабатываются. Это, конечно, тема крайне важная, и правила для ученых должны быть обязательно", - сказала она.

Китайский ученый в конце ноября 2018 года заявил, что помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами - двух девочек-близнецов. По его словам, ДНК новорожденных, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), подверглось изменению с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR-Сas9). Цель эксперимента - создать у младенцев иммунитет к вирусу ВИЧ, носителем которого являлся их отец.

"В Китае после того, как результаты этого научного исследования были опубликованы и широко обсуждались, они имели большое количество критических оценок. И были приняты меры нормативно-правового регулирования в части ограничения такого рода экспериментов",- отметила Попова.