В России приступили к клиническим исследованиям новой вакцины против оспы

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Клинические исследования вакцины против натуральной оспы проводятся в России на 60 добровольцах. Об этом в пятницу в ходе Второй международной конференции по вопросам биобезопасности заявил генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов.

"Комплекс доклинических испытаний данной вакцины на различных моделях животных показал специфическую активность и безопасность, что позволило в мае текущего года начать первую фазу клинических исследований на 60 добровольцах. Целью является изучение безопасности, переносимости и иммуногенности противооспенной вакцины четвертого поколения для внутрикожного введения", - сказал он.

Как пояснила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова, несмотря на то, что о ликвидации оспы Всемирная организация здравоохранения заявила еще в 1977 году, риски появления этой болезни все еще существуют.

"Оспа ликвидирована, население перестали прививать с 1980 года против оспы. Это создает высокие риски соблазна для неправильного использования этого возбудителя, во-первых - в немирных целях, а во-вторых - в случае его неожиданного появления. Поэтому запасы вакцины должны быть. Патоген известен, он очень опасен, и у нас должно быть средство защиты от того, о чем мы знаем, даже если его сегодня рядом с нами нет", - сказала она.

Вторая международная конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" проходит в Сочи 20-21 июня. Более 100 экспертов из 30 стран обсуждают научные исследования и разработки, оказывающие влияние на обеспечение биологической безопасности. Российскую делегацию представляют руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а также представители Министерства обороны России, Министерства промышленности и торговли. В конференции принимает участие заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, представители иностранных государств, работающие в сфере обеспечения биологической безопасности.