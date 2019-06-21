В Сочи назначили нового заммэра по строительству

СОЧИ, 21 июня. /ТАСС/. Заместителем главы администрации Сочи назначен Михаил Неудачный, который будет курировать строительство социально значимых объектов курорта вместо предыдущего вице-мэра, затянувшего сроки сдачи двух школ и детского сада. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"На должность заместителя главы администрации города назначен Михаил Неудачный, прежде курировавший вопросы долевого строительства в профильном департаменте. Теперь в его обязанности войдет в том числе и строительство социально значимых объектов курорта. Этому вопросу власти Сочи уделяют максимум внимания. За последние годы на курорте построено восемь школ, 30 детских садов и пристроек к ним, в селах ведется активное строительство офисов врачей общей практики. В этом году должны быть сданы еще две школы (гимназия № 15 в микрорайоне Макаренко и 82-я школа в Дагомысе) и детский сад № 7 в Хосте", - говорится в сообщении мэрии.

Планировалось, что учреждения образования будут готовы к сентябрю. "Однако в ходе очередной инспекции главой города Анатолием Пахомовым стало очевидно, что сроки реализации проекта могут быть не выполнены. Это стало причиной отстранения от исполнения должности заместителя главы Сочи Павла Терехова. Сейчас работы на объектах ведутся в усиленном режиме. Перед строителями поставлена задача войти в ранее намеченный график и сдать объекты в срок", - уточнили в пресс-службе.