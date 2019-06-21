Вопросы экономики и обращения с ТКО являются приоритетными для Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июня. /ТАСС/. Развитие экономики, а также вопросы благополучия граждан, здравоохранения и обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) являются приоритетными для властей Архангельской области. Об этом сообщил в пятницу ТАСС губернатор региона Игорь Орлов на форуме Общественной палаты РФ "Сообщество", который проходит в Архангельске 21-22 июня.

"Базовые вопросы: это благополучие граждан, здравоохранение и обращение с отходами. И я бы еще добавил развитие малого и среднего бизнеса, экономики как таковой, что создает каркас развития региона, и опять же мы выходим на благополучие граждан. Есть ряд частных вопросов - например, развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), строительство дорог, региональная авиация - мы без нее совсем не выживем, и это является основными содержательными темами, которые были вчера [20 июня] на прямой линии [с президентом РФ Владимиром Путиным]", - сказал Орлов.

В частности, рассказал губернатор, жителей региона волнует тема обращения с ТКО. "Это новый для нас вызов, требующий очень аккуратных подходов, взвешенных решений, совместного труда всех, кто понимает, насколько это важно для каждого человека и всей страны, - отметил он. - То, что нам нужно перейти от обсуждения этой темы к практической реализации территориальной схемы обращения с отходами, совершенно очевидно".

По данным правительства региона, территориальная схема обращения с отходами в Архангельской области пока не принята. Для этого должно быть утверждено место создания межмуниципального полигона для Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, однако оно еще не определено.

Орлов добавил, что на прямой линии прозвучал еще один актуальный и для Архангельской области вопрос о развитии региональной авиации во время включения из Горно-Алтайска, где совершил посадку самолет Л-410. Работники аэропорта Горно-Алтайска рассказали президенту о росте пассажиропотока, повышении интереса у туристов к Республике Алтай и появлении новых межрегиональных авиарейсов. Однако, отметили они, цены на билеты остаются высокими. "У нас есть внутрирегиональная очень непростая проблема <…> Мы над этой задачей будем работать <…> Приятно было видеть [в ходе прямой линии], что Л-410, каких два новых у нас [в Архангельской области] сегодня эксплуатируется и два еще находятся в стадии подписания договора, становятся такой популярной машиной, <…> она нам нужна, и мы <…> будем развивать это направление", - сказал Орлов.

Программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", уже 17-я по счету с 2001 года, прошла 20 июня. Президент находился в студии в Гостином дворе, откуда отвечал на интересующие россиян вопросы, поступившие как по телефону, так и через сайт прямой линии или специальное приложение. Обычно по итогам прямой линии Путин оформляет список поручений, назначая ответственных и сроки исполнения каждого задания.

О форуме

Форум Северо-Западного федерального округа "Сообщество" проходит 21-22 июня в Архангельске. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников для развития гражданского общества в регионах.

По итогам форумной кампании в регионах будут подготовлены предложения для итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.