"Аэрофлот" отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

В частности, отменяются рейсы из аэропорта Шереметьево в Саратов, Уфу, Ригу, Нижний Новгород, Хельсинки, Прагу, Минск, Ставрополь, Челябинск, Казань, Вильнюс, Пермь, Волгоград и обратно.

Кроме того, изменено время вылета на более позднее рейсов SU1891 Тбилиси - Шереметьево с 16:10 на 19:35, SU1157 Ростов - Шереметьево с 16:10 на 20:00, SU2357 Вена - Шереметьево с 14:45 на 18:15, SU2337 Штутгарт - Шереметьево с 14:15 на 16:50, SU1413 Екатеринбург - Шереметьево с 18:45 на 20:25, SU1183 Волгоград - Шереметьево с 18:45 на 21:10 (все - по местному времени).