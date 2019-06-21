В штате Нью-Йорк смягчили наказание за хранение и употребление марихуаны

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание штата Нью-Йорк, не сумев в среду согласовать ряд положений законопроекта о разрешении употребления на территории штата марихуаны в рекреационных целях, тем не менее смягчило наказание за ее хранение и употребление.

Как сообщил в пятницу нью-йоркский телеканал PIX 11, законодатели проголосовали за то, чтобы переквалифицировать хранение марихуаны из уголовного преступления в административное правонарушение, карающееся штрафом в размере $50 за хранение менее одной унции (28 грамм) наркотика или $200 за одну-две унции (28-58 грамм). Кроме того, в принятом законопроекте содержится положение, согласно которому возможно снятие судимости по прежним делам о хранении мелких партий наркотика. Верхняя палата заксобрания (сенат) проголосовала за эту меру в четверг вечером, а нижняя (палата представителей) - в пятницу утром, перед самым закрытием сессии.

Как отметила телекомпания, положение о снятии судимости может затронуть около 600 тыс. жителей штата Нью-Йорк. Инициатор законопроекта член сената заксобрания Джамаал Бейли (демократ, от избирательного округа Бронкс), отметил, что смягчение наказания может изменить жизнь для тех, кто ранее был осужден по этой статье и, в частности, облегчить им в будущем трудоустройство.

Согласно ныне действующему законодательству, полиция штата Нью-Йорк имеет право производить аресты лиц, употребляющих марихуану в общественных местах. На федеральном уровне законы не разрешают хранение и курение марихуаны, которая официально причисляется к наркотикам.

В то же время в 10 из 50 штатов страны, а также в столичном округе Колумбия разрешено курение марихуаны в рекреационных целях. Еще в 33 штатах не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях. В большинстве случаев использование каннабиса разрешено людям, страдающим раком, глаукомой и рядом других заболеваний, а также при восстановительных процессах после пережитого инсульта, ряда травм и при депрессии.