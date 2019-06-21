Мединский не планирует давать интервью Дудю на посту министра культуры

СУДАК, 21 июня. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский не будет давать интервью журналисту Юрию Дудю для его канала "вДудь" на YouTube. Он находится с журналистом в "разных весовых категориях", сообщил министр в пятницу на сессии в форме "прожарки" "Цензура в российской культуре: миф или реальность" на форуме "Таврида".

"Дудь имеет неоспоримое преимущество говорить то, что он думает и что он хочет сказать, и как он думает и как он хочет сказать. А я как человек, занимающий ответственную позицию и от слов которого зависит успех или неуспех, положение, творческое развитие, карьера и вообще как складывается судьба, может быть, многих и многих людей, я за свои слова отвечаю ответственностью. Поэтому я в отличие от Дудя не могу с ним на равных дискутировать", - отметил Мединский, добавив, что в случае если он поменяет работу, даст интервью журналисту.

Министр культуры добавил, что необходимо очень ответственно относиться к своим словам, если влияешь на жизни других людей. "Все, что я думаю, я пропускаю через себя. Я думаю о том, как это отразится на других людях. Стараюсь по крайней мере", - сказал министр.

Канал "вДудь" на YouTube насчитывает 5,6 млн подписчиков. На канале публикуются интервью Дудя с персонами, среди которых журналистка Ксения Собчак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, актер и режиссер Константин Хабенский и другие.