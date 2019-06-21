Музей янтаря планируется открыть в Петербурге

КАЛИНИНГРАД, 21 июня. /ТАСС/. Музей янтаря планируется открыть на северо-востоке Петербурга. Об этом журналистам сообщил гендиректор компании "Русские самоцветы" Сергей Докучаев на международном экономическом форуме янтарной отрасли Amberforum - 2019.

Компания "Русские самоцветы" и Калининградский янтарный комбинат (КЯК, входит в госкорпорацию Ростех) на форуме подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого и планируется создание музея на площади Карла Фаберже в Красногвардейском районе Петербурга.

"Мы не работаем с янтарем, только-только начинаем это делать. Петербург становится лидером на рынке туризма, огромное количество гостей города приезжают, и этот поток растет из года в год. Мы отмечаем интерес со стороны наших покупателей к продукции с использованием янтаря. Создание совместного янтарного музея в Петербурге позволит популяризировать солнечный камень", - сказал Докучаев.

Гендиректор КЯК Михаил Зацепин отметил, что на комбинате открыт музей, "единственный в мире с огромным количеством информации про янтарь".

"Петербург - культурная столица. Там много достопримечательностей. И надо признать, что там всегда будет больше туристов, чем в Калининграде. У "Русских самоцветов" есть хорошие площади. Думаю, что они сделают там замечательный ремонт, подготовят музей. А мы его можем наполнить содержанием", - сказал Зацепин.

О форуме и балтийском янтаре

IV международный экономический форум янтарной отрасли Amberforum - 2019 проходит с 20 по 23 июня в курортном городе Светлогорске в Калининградской области. Мероприятие собрало представителей отрасли из России, Польши, Литвы, Китая. Главной темой форума стала цифровизация в отрасли.

На территории Калининградской области сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли. Калининградский янтарный комбинат является единственным предприятием, добывающим янтарь в России. Добыча ведется на побережье Балтийского моря около поселка Янтарный (ранее Пальмникен), где запасы янтаря составляют свыше 110 тыс. тонн. В 2018 году добыча составила рекордные 500 тонн, превысив показатель 2017 года - 453 тонны - более чем на 10%.