Около 35 тыс. человек стали участниками форума социальных инноваций в Москве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Форум социальных инноваций на ВДНХ в Москве за три дня посетили около 35 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщила журналистам заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва впервые принимает форум социальных инноваций, где мы пытаемся найти ответы на те вызовы, которые ставит перед социальной сферой быстро меняющийся мир. За эти три дня мы приняли участие в огромном количестве дискуссий, посвященных здравоохранению, образованию, долголетию, активному образу жизни. Мы услышали много интересных идей, кейсов. Мы видим отличные результаты работы форума, его посетили около 35 тыс. человек", - сказала она.

Ракова отметила, что основной темой форума стала роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. На форуме состоялись открытые лекции, встречи, коуч-сессии и дискуссии. Российские и международные эксперты рассказали о лучших государственных и частных практиках в сфере образования, здравоохранения, карьеры и саморазвития

III Форум социальных инноваций регионов проходил в Москве на площадке ВДНХ с 19 по 21 июня. В деловой программе приняли участие члены Совета Федерации и представители правительства Москвы.

Мероприятие впервые проходило в открытом режиме, все желающие могли посетить его бесплатно. В рамках форума столица представила семь проектов в области соцзащиты, образования и здравоохранения. В частности, три проекта в сфере соцзащиты - "Московское долголетие", "Моя Карьера", "Мой социальный центр" - продемонстрировали создание новых форм работы со старшим поколением.