Поисковики обнаружили в Новгородской области останки более 2 тыс. красноармейцев

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Новгородские поисковики за время весенней Вахты Памяти обнаружили останки 2197 красноармейцев. В поисковых работах принимали участие более 2,3 тыс. поисковиков, сообщил председатель совета командиров поисковой экспедиции "Долина" Игорь Неофитов на пресс-конференции в пятницу.

"Мы уже с воинскими почестями захоронили 1813 солдат и офицеров Красной армии и предстоит 22 июня провести захоронение останков воинов, найденных во время поисковых работ в Старорусском, Демянском, Маревском и Поддорском районах. Всего завтра мы будем хоронить 384 солдат и офицеров Красной армии", - сказал Неофитов. Он добавил, что поисковые работы шли на территориях 10 районов Новгородской области.

Также он сообщил, что были обнаружены 103 артефакта и документа, позволяющих установить личности погибших военнослужащих. Среди найденных личных вещей "Медаль за боевые заслуги", "За Отвагу", орден "Красной звезды", именные документы и медальоны. Они позволили установить имена 63 пропавших без вести солдат, 40 предметов еще находятся на экспертизе. Кроме того, за время весенней Вахты Памяти новгородским поисковикам удалось найти родственников 11 погибших красноармейцев.

В весеннем этапе Вахты Памяти 2019 года, которая проходила с 20 апреля по 8 мая, приняли участие 120 отрядов. На территории Новгородской области трудились поисковики из более чем 25 регионов России, а также из Казахстана и Белоруссии.