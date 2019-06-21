Декриминализацию последствий первой помощи Дума может рассмотреть осенью

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Комитет по охране здоровья Государственной Думы РФ разработал законопроект по внесению поправок в Уголовный кодекс, согласно которому человек, оказывающий первую помощь, не может привлекаться к ответственности в случае ее неправильного оказания или смертельного исхода. Об этом ТАСС в пятницу сообщил член комитета, депутат и автор законопроекта Николай Герасименко, добавив, что внесение документа на рассмотрение Госдумы планируется осенью этого года.

"Это поправки в Уголовный кодекс, что оказание первой помощи, даже если возникают какие-то неблагоприятные исходы, то человек, который оказывал первую помощь, не подлежит ни уголовному преследованию, ни финансовому. То есть никаких последствий не должно быть, - рассказал он. - Мы будем это рассматривать комплексно, вместе с поправками в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", где [речь идет] про расширенную помощь, первую помощь. И вместе планируем [внести на рассмотрение Госдумы], где-то, наверное, если все нормально будет, осенью".

По словам Герасименко, на Западе оказание первой помощи декриминализовано, есть так называемый "закон доброго самаритянина". В России же первую помощь не всегда оказывают своевременно из-за боязни ответственности за причинение вреда в ходе ее оказания.

"Люди у нас просто боятся оказывать помощь. Если человек оказывает первую помощь, он делает это из добрых побуждений и ни в коем случае не подвергается никакому преследованию, ни уголовному, ни административному, ни финансовому. Потому что при оказании первой помощи в 50% [случаев] человека можно спасти, а если не оказывать, то никто не будет спасен", - заключил он.

В настоящее время в Уголовном кодексе установлена ответственность как в случае неоказания помощи (статья 125 "Оставление в опасности", статья 124 "Неоказание помощи больному"), так и в случае неправильного ее оказания (статья 118 "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности" и статья 109 "Причинение смерти по неосторожности").

Разделение первой помощи

Комитет также разработал второй законопроект, предлагающий разделить первую помощь на два вида - базовую и расширенную, право на оказание которой будут иметь специалисты. На данный момент в России действует приказ Минздрава РФ, согласно которому перечни состояний, при которых оказывается первая помощь, и мероприятий по ее оказанию, едины для всех.

"Законопроект выделяет два вида помощи - это обычная первая помощь, которую может оказывать любой гражданин, и расширенная, которая оказывается уже людьми, которые прошли определенное медицинское обучение: представители МЧС, учителя, стюардессы, спасатели, скалолазы и т. д. Это люди, которые к рискованным профессиям относятся или по долгу службы должны оказывать помощь и проходят специальное обучение", - рассказал Герасименко.

По словам его словам, первая помощь оказывается только 0,5% людей, находящимся в критическом состоянии, не связанном с каким-либо заболеванием. Законопроектом также предлагается расширить перечень лекарственных препаратов и медицинских приборов, которые могут применяться при оказании первой помощи.

"В настоящее время любой укол или использование шины, или дефибриллятора - <...> это считается уже медицинской помощью. Те же МЧС, ГАИ, они не окажут помощь, хотя должны по служебному положению, также как стюардессы или учителя. Они вызывают скорую помощь или везут в поликлинику. При травмах, ранениях и прочих факторах очень важно это время, потому что нужно оказать [помощь] в течение 15-30 минут, тогда человека можно спасти", - пояснил депутат.