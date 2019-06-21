Прокуратура проверит сообщение о давлении силовиков в деле о наркотиках под Саратовом

САРАТОВ, 21 июня. /ТАСС/. Прокуратура проверит законность приговора жителю Саратовской области Максиму Бурбину, осужденному на 14,5 года за распространение наркотиков после того, как его подельник заявил, что оговорил осужденного под давлением правоохранительных органов. Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник третьего отдела уголовно-судебного управления прокуратуры региона Алексей Морозов.

"В апреле 2017 года по приговору Балашовского суда Бурбин осужден за незаконный сбыт наркотических веществ группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде 14 лет шесть месяцев в колонии строгого режима. В прокуратуру области поступило обращение одного из соучастников преступления, который также отбывает наказание. В нем указано, что он оговорил Бурбина, это было сделано под незаконным давлением со стороны сотрудников правоохранительного органа", - сказал Морозов.

"По данному обращению будет организовано проведение проверки достоверности этих утверждений. По результатам будет дана оценка законности осуждения Бурбина", - отметил он.

Морозов уточнил, что в ходе расследования Бурбин не признавал свою вину, однако суд опроверг его показания. Приговор обжаловался, но Саратовский областной суд оставил его без изменений.

"Было установлено, что вина (Бурбина) подтверждается его подельниками (тремя лицами) и показаниями свидетелей, которые прямо указывали на него как на сбывавшего наркотики", - отметил Морозов.

По данным прокуратуры, ранее в адрес надзорного органа поступали жалобы от матери осужденного, однако все материалы дела указывали на виновность мужчины.