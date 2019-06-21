Более 30 машин скорой помощи получит Дагестан дополнительно за счет экономии в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 21 июня. /ТАСС/. Республика Дагестан в текущем году благодаря экономии выделенных средств вместо запланированных 70 машин скорой помощи получит 108. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства здравоохранения Дагестана.

"В целях экономии финансов Минздравом Дагестана было решено приобрести отдельными лотами транспорт и оборудование, то есть кареты отдельно и медицинское оборудование для оснащения этих карет отдельно. В результате удалось сэкономить немалые деньги, на которые ведомство планирует закупить дополнительно еще более 30 машин, благодаря чему в Дагестан поступит уже не 70, а 108 карет скорой медицинской помощи", - сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, планируется, что 100 машин будут класса В и восемь - класса С - реанимобили.

Ранее сообщалось, что власти Дагестана в 2019 году планируют приобрести 70 машин скорой помощи, на эти цели из регионального бюджета планируется направить более 250 млн рублей.

Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов в конце прошлого года сообщал, что всего в республике 537 единиц санитарного транспорта, из которых у 359 срок эксплуатации более пяти лет, а у 170 - более 10 лет. Он сообщил, что для оказания своевременной и качественной медпомощи населению региона, а это более 3 млн человек, развернуто восемь станций скорой помощи в городах Кизляр, Кизилюрт, Хасавюрт, Махачкала, Буйнакск, Дербент, в составе городских больниц в Каспийске и Избербаше, и 42 отделения скорой медицинской помощи.

Министр также отметил, что в Дагестане функционируют 185 бригад скорой помощи, что составляет 66,5% от требуемого количества, дефицит - 121 бригада. Обеспеченность бригадами составляет 0,6 на 10 тыс. населения, что в 3,8 раза ниже, чем в среднем по стране. В Махачкале, где проживает 1 млн человек, работают 43 бригады скорой помощи, тогда как минимальная потребность в них - 72, сообщил тогда глава ведомства.