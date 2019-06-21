Васильева: новые учебники по истории Великой Отечественной войны переполнены статистикой

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Современные учебники по истории периода Великой Отечественной войны сложны для понимания, они переполнены "сухой статистикой". Такое мнение в интервью газете "Комсомольская правда" высказала министр просвещения России Ольга Васильева.

"Важно, чтобы то, что написано про тот период, было написано хорошим, красивым, понятным языком. Достучаться можно до любого <…> Но учебники, которые сейчас написаны по периодам войны, сложно понять. Они переполнены сухой статистикой", - считает Васильева.

По ее мнению, при изложении исторических фактов нужно избегать сухости.

"В истории сухость изложения не дает результата <…> Должна быть история в лицах. А туда могут ложиться основные темы, хронология, факты. Человек через эмоциональное восприятие очень многое запоминает", - добавила министр.

Ранее, 20 июня, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов на общем собрании Российского исторического общества (РИО) сообщил, что качество исторического образования в школах с момента утверждения историко-культурного стандарта в 2013 году повысилось, результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории за последние годы также выросли.

Историко-культурный стандарт, утвержденный в 2013 году, включает в себя перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе, принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень "трудных вопросов истории", вызывающих острые дискуссии в обществе.