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Матвиенко: Россия надеется на скорейшее признание победы над нацизмом всемирным наследием

Спикер Совета Федерации отметила, что тема Великой Отечественной войны играет ключевую роль в воспитании патриотизма у подрастающего поколения

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия рассчитывает на скорейшее принятие российских инициатив о признании победы во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а также памятников борцам с нацизмом во всех государствах Всемирным мемориалом, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Планируем обратиться в ООН с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества. Также мы предлагаем признать памятники борцам с нацизмом во всех государствах Всемирным мемориалом Второй мировой войны. Надеемся на скорейшее принятие российской инициативы, это особенно значимо в год 80-летия начала Второй мировой войны и в преддверии 75-летия Великой Победы", - написала Матвиенко в своем блоге на сайте верхней палаты парламента.

Она также добавила, что тема Великой Отечественной войны играет ключевую роль в воспитании патриотизма у подрастающего поколения.

"Необходимо и далее бережно хранить историческую правду, передавать её от поколения к поколению во всей полноте, без утаиваний и приукрашиваний. Ведь совершённый народом подвиг столь велик и свят, что не нуждается в сотворении мифов", - подчеркнула спикер.

На встрече с генсеком Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем 6 июня Матвиенко заявила, что Совет Федерации планирует обратиться с этой инициативой во всемирную организацию. Генсек ООН, в свою очередь, также выразил обеспокоенность ростом неонацизма.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияВеликая Отечественная война
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