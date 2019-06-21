В Испании начали сбор средств на похороны погибшей девочки из России

ТАСС, 22 июня. Испанская культурная благотворительная ассоциация DAR начала сбор средств на похороны погибшей в окрестностях Барселоны девочки из России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальной странице ассоциации в Facebook.

"Друзья, открываем срочный сбор. На днях, в одной русскоязычной семье произошла большая трагедия, погибла юная девочка", - сказано в тексте.

В благотворительной организации отметили, что сбор средств связан с высокой стоимостью похорон в государстве.

"Многие, кто живет в Испании, знают, что вопрос захоронения здесь очень сложный и дорогостоящий", - указали сотрудники DAR.

17 июня телеканал Telecinco сообщил, что в Матаро, недалеко от Барселоны, было обнаружено тело девочки из России. Она проживала в Испании вместе с матерью и несовершеннолетним братом. Мать девочки несколько дней назад уехала из пиренейского королевства. По данным газеты La Vanguardia, вскрытие показало, что девочка была убита.