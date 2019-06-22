Соотечественники России в Китае отметили День памяти о жертвах Великой Отечественной войны

ПЕКИН, 22 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Дипломаты и российские соотечественники провели в субботу на северо-востоке Китая серию мероприятий по случаю Дня памяти и скорби - годовщины начала Великой Отечественной войны. У мемориала советским воинам в городе Шэньяне по этому поводу состоялась траурная церемония.

В возложении венков и цветов приняли участие сотрудники посольства и шэньянского генконсульства России, Минобороны РФ и Россотрудничества, представители местных властей. "Здесь погребен прах 174 погибших и умерших от ран воинов Советской Армии, принимавших участие в боях за освобождение Северо-Восточного Китая. На этих землях наши войска разгромили Квантунскую группировку [японских интервентов], тем самым приблизив завершение Второй мировой войны", - рассказал ТАСС генконсул Сергей Черненко.

Он отметил, что российские студенты и постоянно проживающие в КНР россияне "всегда активно участвуют в мемориальных церемониях, связанных с памятными датами".

Помимо этого мероприятия в помещении генконсульства в Шэньяне организована фотовыставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны, а также просмотр документального фильма "Неизвестная война. 22 июня 1941".

Указом президента 22 июня (дата начала в 1941 году Великой Отечественной войны) объявлено в России Днем памяти и скорби. По этому поводу на территории РФ приспускаются государственные флаги, а россияне и граждане бывших республик СССР, российские соотечественники по всему миру преклоняют головы в знак благодарности и уважения ко всем, кто погиб в боях, в нацистских концлагерях или в тылу от голода и лишений.