Россияне собрали землю с мест захоронений воинов для мемориала главного храма ВС РФ

Храм будет возведен в Подмосковье к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Всероссийская военно-патриотическая акция "Горсть памяти" прошла во всех регионах РФ в День памяти и скорби. Как рассказал журналистам первый заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Цыганков, участники акции собрали более 15 тыс. кисетов с землей с братских захоронений и водой с мест гибели кораблей и судов в годы Великой Отечественной войны, чтобы передать их на хранение в мемориальный комплекс главного храма ВС РФ, который будет возведен в Подмосковье к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Дальний Восток - павшие в Манчжурии Жители Приамурья провели сбор земли с 15 мест захоронений воинов. Крупные бои на амурской земле продолжались до сентября 1945 года, когда для большинства жителей страны наступил мир. В акции "Горсть памяти" на братской могиле, перенесенной в 1958 году с территории воинского кладбища в парк возле местной школы, принял участие губернатор Амурской области Василий Орлов.

Спецпроект на тему Победный путь Красной Армии Великая Отечественная война глазами советских журналистов. ТАСС представляет события 1945 года в фронтовых сводках и статьях газет того времени

"Сегодня в нашей стране отмечается День памяти и скорби. Это день, когда мы вспоминаем всех тех, кто ушел на фронт, кто отдал свои жизни за победу в Великой Отечественной войне. В Амурской области 100 тысяч человек отправились на войну, 36 тысяч из них не вернулось, сегодня мы вспоминаем каждого. Для нас очень важно передать следующим поколениям дань уважения тем, кто отдал свою жизнь за мирное небо над головой", - сказал глава Приамурья на торжественной церемонии. Он сообщил, что в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне из бюджета области на выполнение работ по ремонту памятника на братской могиле и благоустройству территории выделены средства в сумме 2,16 млн рублей. В Благовещенске церемонию провели у трех воинских захоронений - братской могилы бойцов 100-го отдельного батальона 101-го Краснознаменного укрепрайона, павших в боях с японскими милитаристами в Маньчжурии, и могил красноармейцев Григория Головина и Василия Григоренко. "Это акция позволяет <...> по-новому взглянуть на исторические события, еще реальнее оценить, насколько дорога цена мира, отдать дать уважения людям, которые жизнь положили <...>. Сегодня день не просто памяти. День, когда мы должны понимать, как важно ценить мир", - отметила на мероприятии мэр Благовещенска Валентина Калита. Как рассказала ТАСС жительница города Екатерина, для нее акция "Горсть земли" - один из тех моментов, когда можно многое переосмыслить. "Стоя у таких могил с именами, ты как-то по-особому понимаешь, сколько людей погибло, понимаешь, сколько еще были захоронены безымянными", - отметила собеседница. Акции пошли также во Владивостоке и Уссурийске. Во Владивостоке в ходе памятной акции на Лесном кладбище была собрана земля с места захоронения красноармейца Владимира Цыбульского, уроженца Владивостока, погибшего в августе 1942 года под Воронежем, а также в Гайдамакском сквере с братской могилы моряков-тихоокеанцев, погибших в боях с японскими империалистами. В Уссурийске памятная акция прошла у мемориала на месте захоронения 379 командиров и бойцов, умерших от ран в 310-м Уссурийском военном госпитале в 1942-1946 годах. Центральная Россия - память о погибших в Арктике Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, акция прошла в 29 субъектах РФ, которые входят в военный округ. Землю взяли и с воинского захоронения на арктическом острове Белый в Карском море (Ямало-Ненецкий автономный округ).

На острове Белый в годы Великой Отечественной войны произошло одно из самых трагических событий в истории Арктики. В августе 1944 года в 60 морских милях от острова в Карском море немецкая подлодка атаковала внутренний полярный конвой БД-5 (Белое море - Диксон №5). В составе конвоя находились 417 человек и более 6 тыс. тонн продовольственных и технических грузов. В результате атаки почти весь конвой погиб - трагедия унесла жизни около 360 человек, среди них немало женщин, стариков, детей. Судьба 51 человека до сих пор неизвестна. Остальные были спасены уцелевшим кораблем конвоя и авиацией, проводившей последующую спасательную операцию. Найденные жертвы были похоронены на острове Белый. Для этого была проведена огромная научно-архивная работа по истории конвоя, составлен список участников, собраны воспоминания выживших в этой трагедии и очевидцев тех событий. В память о трагедии на месте захоронения установлен малый мемориальный комплекс, на котором выбиты имена погибших. Могила Неизвестного Солдата В Западном военном округе акция "горсть земли" прошла на территории 26 субъектов РФ, и было подготовлено более 9,5 тыс. кисетов. На Могиле Неизвестного Солдата в Москве в торжественной церемонии принял участие первый заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Алексей Цыганков. Он сообщил, что по всей стране было собрано около 15 тыс. кисетов.

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В рамках этой акции в 04:00 командующий войсками округа - Герой России генерал-полковник Александр Журавлев вышел в Финский залив на корабле и опустил в воду венок в память о погибших моряках, и боевые пловцы Ленинградской военно-морской базы достали с двенадцатиметровой глубины грунт и воду Финского залива. В Нижнем Новгороде к присутствующим на мероприятии обратился ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Великого Новгорода Александр Петрович Попов. "Этот день мы должны помнить, пока живем на святой Российской земле, и не просто помнить, а стараться больше передавать все те переживания советского народа, которые были в Великую Отечественную войну, чтобы молодое поколение с пониманием всегда было готово встать на защиту Родины. Все, что пережил наш народ, начиная от детей, заканчивая пожилым поколением, нужно передавать. И нужно помнить, что и сейчас много охотников до просторов нашей страны", - обратился к участникам и акции ветеран. Одна из участниц акции рассказала ТАСС, что участвует в новгородском поисковом движении уже три года и с тех пор участвует в каждом памятном мероприятии. "Каждый раз у меня скорбящее чувство о том, что произошло много лет назад, а сейчас вот здесь стою с чувством гордости: людям не все равно, они приходят на эти мероприятия, не забывают, что был такой день в нашей жизни, была такая война в истории страны, и отдают долг памяти", - сказала девушка. Юг России - самое высокогорное воинское захоронение Акция прошла в 15 субъектах РФ на территории дислокации войск ЮВО. По словам командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова, который принял участие в церемонии у памятника "Павшим воинам" в Ростове-на-Дону, земля была собрана с 5 тыс. мест захоронений.